Der Entwurf des Corona-Erinnerungsmals vom Architekten Martin Gomez Platero in Montevideo (Uruguay). Eine 40 Meter breite Plattform im Meer soll über einen Steg mit dem Ufer verbunden werden.

Gómez Platero/dpa

Kapstadt. Die Welt trauert. Viele kennen inzwischen jemanden, der an Covid-19 schwer erkrankt oder gestorben ist. In vielen Teilen der Welt entstehen Denkmäler - zur Erinnerung an die Opfer und zur Trauerhilfe.

Überall auf dem Globus haben Menschen Angehörige und Freunde durch Covid-19 verloren. Mehr als 4,5 Millionen Menschen sind weltweit gestorben. Um an sie zu erinnern, entstehen in vielen Ländern Denkmäler, Gedenkwälder, Skulpturen oder Webse