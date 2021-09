Eine SpaceX-Kapsel mit vier Personen an Bord geht vor der Küste Floridas in den Atlantik nieder.

Uncredited/SpaceX via AP/dpa

Cape Canaveral. Es gab Nudeln mit Hack und Süßes, ein Telefonat mit Tom Cruise und einen virtuellen Ausflug an die New Yorker Börse - das alles im All. Nach drei Tagen ist die erste Amateur-Crew im All wieder zurück.

Nach ihrer Reise ins All ist die erste nur aus Laien-Astronauten bestehende Raumfahrt-Crew in der Nacht zum Sonntag wieder auf der Erde gelandet.Kurz nach 01.00 Uhr MESZ Zeit setzte die Kapsel mit den vier Rückkehrern vor der Küste Floridas