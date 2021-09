Fall Gabby Petito: Suche in Naturschutzgebiet nach Freund

Polizisten suchen im weitläufigen Carlton Reserve in Sarasota, Florida, nach Brian Laundrie, dem Freund von Gabrielle "Gabby" Petito.

Uncredited/North Port Police Department via AP/dpa

Venice. Im mysteriösen Fall der verschwundenen Gabby Petito suchen die Behörden in einem Naturschutzgebiet nach ihrem ebenfalls vermissten Freund. Polizei und FBI durchkämmten das Carlton Reservat.

Im mysteriösen Fall der verschwundenen Gabby Petito suchen die Behörden in einem Naturschutzgebiet in Florida nach ihrem ebenfalls vermissten Freund. Einsatzkräfte der Polizei und des FBI durchkämmten am Samstag das Carlton Reservat.„Es gib