Musiker Danger Dan (r) und Star-Pianist Igor Levit (l) spielen beim Konzert "Jamel rockt den Förster".

Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Jamel. Nach einer Corona-Zwangspause hat das Festival in dem kleinen Ort Jamel bei Wismar wieder ein Zeichen für Demokratie und gegen Extremismus gesetzt. Mit dabei auch prominente Künstler.

Das Forstrock-Festival in Jamel hat nach einer Corona-Zwangspause in diesem Jahr wieder lautstark Stimmung gemacht gegen Extremismus in Deutschland. „Das kleine Forstrock-Festival 2021 war durch und durch ein Erfolg“, sagte Organisatorin Bi