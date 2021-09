Prinz Philip gab erst mit 95 Jahren die royalen Pflichten auf. 2021 starb er kurz vor seinem 100. Geburtstag. Sohn Charles enthüllt nun ihr letztes Gespräch.

imago images/i Images

Windsor. Prinz Charles enthüllt den letzten Wortwechsel mit seinem Vater. Demnach sprach er mit Prinz Philip über ein empfindliches Thema.

Eine neue Doku über Prinz Philip fördert seine letzten Worte mit seinem Sohn Charles zutage. "Prince Philip: The Royal Family Remembers" soll am 22. September in der britischen BBC ausgestrahlt werden. Die "Daily Mail" hat sie sch