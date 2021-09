Wo ist Gabrielle „Gabby“ Petito?

The Moab Police Department/AP/dpa

North Port. Es wird weiterhin fieberhaft nach der vermissten Gabby Petito gesucht. Jetzt ist auch ihr 23-jähriger Freund verschwunden, der bisher hartnäckig geschwiegen hatte.

Neue Wendung im Fall der vermissten Gabby Petito in den USA: Nachdem ihr Freund alleine von einer gemeinsamen Reise zurückgekehrt war, ist nun auch er verschwunden.Die Polizei in Florida und das FBI suchen nach dem 23-Jährigen, hieß es in e