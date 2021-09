Es gibt verschiedene Arten von Hirntumoren – ein Arztbesuch ist unumgänglich.

dpa/Jan-Peter Kasper

Berlin. So selten er ist, so gefährlich ist er auch: ein Hirntumor. Die Krebserkrankung wird oft nur per Zufall entdeckt. Auf welche Symptome Sie achten müssen und was Sie dann tun müssen, lesen Sie hier.

Britische Forscher befragten im Rahmen einer Studie 39 Personen, die kurz zuvor einen Hirntumor diagnostiziert bekamen. Das Ergebnis war besorgniserregend: Die Mehrheit der Befragten nahmen die anfänglichen Symptome nicht ernst. Migräne, St