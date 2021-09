Dieter Bohlen befindet sich zurzeit im Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg.

dpa/Daniel Bockwoldt

Hamburg. Auf Instagram unterhält Dieter Bohlen seine Fans mit frechen Sprüchen und lustigen Anekdoten, doch der neueste Post zeigt ihn im Krankenhaus.

Musiker Dieter Bohlen (67) hat sich nach eigenen Angaben beim Tauchen am Ohr verletzt. "Ich musste leider operiert werden, aber jetzt ist alles top", sagt der Musiker in einem Video bei Instagram. Auf dem am Freitag veröffentlichten Beitrag