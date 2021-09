Der ehemaliger Münchner Oberbürgermeister Christian Ude (SPD) zapft mit 2020 Mund-Nasen-Schutz das erste Fass an.

Felix Hörhager/dpa

München. Das große bayerische Volksfest ist offiziell abgesagt, aber Wirte laden von Samstag an zur Wirtshauswiesn und virtuellen Führungen ein. Nächstes Jahr will München wieder ein echtes Oktoberfest feiern.

Zum zweiten Mal ist das Oktoberfest wegen der Corona-Pandemie abgesagt - trotzdem heißt es in München am Samstag „Ozapft is“.In vielen Wirtshäusern werden zum ursprünglich geplanten Wiesn-Start um 12.00 Uhr Bierfässer angestochen. In gut 50