Nach dem Fund einer Schusswaffe in einem Düsseldorfer Hotel haben die Spezialkräfte auch noch einen verdächtigen Koffer gefunden.

Henning Kaiser/dpa

Düsseldorf. Die Polizei hat in einem Düsseldorfer Hotel eine Waffe gefunden und einen Mann festgenommen. Spezialkräfte durchkämmten stundenlang das Gebäude und untersuchten verdächtiges Gepäck.

