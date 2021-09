Nach Waffenfund in Hotel: 40-Jähriger festgenommen

Nach dem Fund einer Schusswaffe in einem Düsseldorfer Hotel haben die Spezialkräfte auch noch einen verdächtigen Koffer gefunden.

Henning Kaiser/dpa

Düsseldorf. Aufregung in einem Düsseldorfer Hotel: In einem Gästezimmer wird eine Schusswaffe gefunden, mehrere Spezialeinsatzkommandos rücken an und durchkämmen stundenlang das gesamte Gebäude.

Bei einem Großeinsatz der Polizei wegen eines Waffenfundes in einem Düsseldorfer Hotelzimmer ist ein 40-Jähriger festgenommen worden. Der tatverdächtige Hotelgast, dem die am Freitag entdeckte Schusswaffe zugerechnet werde, sei vernommen wo