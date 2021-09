Nach dem Fund einer Schusswaffe in einem Düsseldorfer Hotel haben die Spezialkräfte auch noch einen verdächtigen Koffer gefunden.

Henning Kaiser/dpa

Düsseldorf. Die Polizei hat in einem Düsseldorfer Hotel eine Waffe gefunden und einen Mann festgenommen. Spezialkräfte durchkämmten stundenlang das Gebäude und untersuchten verdächtiges Gepäck.

Nach einem Waffenfund und Polizei-Großeinsatz in einem Düsseldorfer Hotel gehen die Ermittlungen am Samstag weiter. Vor Ort selbst seien die meisten Einsatzkräfte abgezogen, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. „Die Maßnahmen am Hotel sind