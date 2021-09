Messerattacke und Armbrust-Schüsse: Zwei Tote in Holland

Die niederländische Polizei berichtet von einem Gewaltverbrechen in Almelo. (Symbolbild)

imago images/Hollandse Hoogte

Almelo. Am Freitagmorgen hat ein Mann in Almelo zwei Menschen und einen weiteren erstochen. Ein Video soll den mutmaßlichen Täter mit einer Armbrust zeigen.

Alarm in den Niederlanden. Bei einer Messerattacke in Almelo sind nach Polizeiangaben zwei Menschen gestorben und ein weiterer verletzt worden. Der mutmaßliche Täter wurde verletzt festgenommen, wie die Polizei am Freitagmittag mitteilt. De