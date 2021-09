Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem dem RKI binnen eines Tages 11.022 Neuinfektionen gemeldet.

Oliver Berg/dpa

Berlin. Die Infektionslage in Deutschland scheint sich etwas zu entspannen. Eine handfeste Erklärung gibt es dafür nicht. Verschiedene Erkläransätze schon.

Die Infektionszahlen in Deutschland sind aktuell etwas rückläufig. So ist die 7-Tage-Inzidenz am vierten Tag in Folge laut Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) gesunken. Heute gab das RKI die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner