Beamte der Spurensicherung bei der Arbeit: Im Rhein-Neckar-Kreis sind zwei Bewohner eines Mehrfamilienhauses schwer verletzt worden.

Julian Buchner/dpa

Bammental. Ein 23-Jähriger steht unter Verdacht, ein Ehepaar in einem Mehrfamilienhaus in Bammental schwer attackiert zu haben. Der mutmaßliche Angreifer soll in eine psychiatrische Klinik kommen.

Nach der Messerattacke auf ein Ehepaar in Bammental nahe Heidelberg soll der mutmaßliche Angreifer in eine psychiatrische Klinik eingewiesen werden.Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Donnerstag mitteilten, steht der 23 Jahre alte Mann im