Größter Crystal Meth-Fund in Berlin

Crystal Meth wird ein hohes Abhängigkeitspotenzial zugeschrieben.

Fredrik von Erichsen/picture alliance/dpa/Symbolbild

Berlin. Bislang größter Einzelfund in Berlin und Brandenburg: 18,1 Kilogramm konnte die Zollfahndung beschlagnahmen. Straßenverkaufswert: 4,2 Millionen Euro.

Die gefährliche Droge Crystal Meth ist in größeren Mengen nun auch in Berlin angekommen. Die Zollfahndung beschlagnahmte 18,1 Kilogramm des synthetischen Rauschgifts - der bislang größte Einzelfund in der Hauptstadt und Brandenburg, wie von