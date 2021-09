Oktober 2011, Landgericht Stade: Martin Ney hält sich eine Akte vors Gesicht. Der heute 50-Jährige wurde zu lebenslanger Haft verurteilt. Zudem wurde die besondere Schwere der Schuld festgestellt.

Carmen Jaspersen

Celle/Schleswig. Die Tat erinnert an seine Verbrechen in Deutschland, doch die Beweise reichen offenbar nicht aus. Nach seiner Auslieferung nach Frankreich kehrt Kindermörder Martin Ney ins Gefängnis in Niedersachsen zurück.

Für die Morde an drei Jungen verbüßt Martin Ney eine lebenslange Haft in der JVA Celle. Im Januar 2021 wurde der sogenannte Maskenmann allerdings von den deutschen Behörden nach Nantes ausgeliefert. Dort sollte dem heute 50-Jährigen der Pro