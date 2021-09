Geimpft, genesen - Wiesn? München will Oktoberfest 2022

Menschen drängen sich in einer der Gassen auf der Festtagswiese des Oktoberfestes.

München. Zum zweiten Mal in Folge heißt es in München auf der Theresienwiese im Herbst Corona-Testzelt statt Wiesn-Festzelt. Nächstes Jahr könnte das Bier aber endlich wieder in Strömen fließen.

Nach zwei Jahren ohne Oktoberfest soll es 2022 in München wieder heißen: „Ozapft is“. „Nächstes Jahr wird es die echte Wiesn geben“, verspricht der Wiesnchef und Wirtschaftsreferent Clemens Baumgärtner (CSU).„Nächstes Jahr sehen wir uns wie