Leni Klum zeigte bei der About You Fashion Week ihre erste eigene Kollektion.

Jens Kalaene/dpa

Los Angeles. Seit diesem Jahr startet Leni Klum als Model durch. Ihre erste Gage gab die Tochter von Heidi Klum für 41.000 Bäume aus. Allerdings kooperiert sie dafür mit der Stiftung "Plant-for-the-Planet", die sehr umstritten ist.

Gerade erst präsentierte Leni Klum bei der "About you Fashion Week" ihre erste eigene Kollektion; jetzt erzählte sie, wofür sie ihr erstes eigenes Gehalt ausgegeben hat. Die Tochter von Topmodel Heidi Klum sagte in einem Interview mit