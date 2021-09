Hinweise für Anschlag auf Synagoge in Hagen: 16-Jähriger festgenommen

Mutmaßlich islamistischer Anschlag auf Synagoge in Hagen vereitelt – die Polizei nimmt einen 16-Jährigen fest.

dpa/Alex Talash

Hagen. Am höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur war offenbar ein islamistischer Bombenanschlag auf eine Synagoge in Hagen in Nordrhein-Westfalen geplant. Ein 16-Jähriger wird festgenommen.

Nach dem Bekanntwerden mutmaßlicher Anschlagspläne auf die Synagoge in Hagen gehen die Ermittlungen weiter. Mit Durchsuchungen und Festnahmen war die Polizei einem "sehr ernst zunehmenden und konkreten Hinweis" nachgegangen, wie NRW-Innenmi