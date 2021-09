Mit Video: Anschlag auf Synagoge geplant? Festnahmen in Hagen

Mutmaßlich islamistischer Anschlag auf Synagoge in Hagen vereitelt – die Polizei nimmt einen 16-Jährigen fest.

Hagen. Am höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur war offenbar ein islamistischer Anschlag auf eine Synagoge in Hagen in Nordrhein-Westfalen geplant. Die Polizei bestätigt vier Festnahmen.

Im Ermittlungsfall zu mutmaßlichen Planungen für einen Anschlag auf die Synagoge in Hagen hat es ernste Hinweise auf "eine islamistisch motivierte Bedrohungslage" gegeben. Das sagte Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) am D