Polizei im Großeinsatz vor jüdischer Synagoge in NRW

Mögliche Gefährdungslage in Hagen: eine jüdische Synagoge wurde von der Polizei abgeriegelt.

dpa/Kai-Uwe Hagemann

Hagen. Die Synagoge in Hagen wurde von der Polizei abgeriegelt, nachdem es Hinweise auf eine "mögliche Gefährdungslage" gab. Ein Gottesdienst musste kurzfristig abgesagt werden.

Nach dem Großeinsatz der Polizei vor der Hagener Synagoge gehen die Ermittlungen zu den Hintergründen am Donnerstag weiter. "Wir sind jetzt in besonders engem Kontakt mit der jüdischen Gemeinde. Die Menschen sind in Sorge", sagte ein Polize