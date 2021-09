Christian Drosten: Pandemie könnte bald endemisch werden – aber nicht in Deutschland

Virologe Christian Drosten erwartet nicht, dass Deutschland in absehbarer Zeit in die endemische Phase kommt.

imago images/photothek

Berlin. Christian Drostens Prophezeiungen in der Corona-Krise traten oft genau so ein. Nun sagt der Virologe: Die Pandemie könnte schon bald endemisch werden. Deutschland klammert er jedoch aus.

Die Corona-Pandemie hält seit gut eineinhalb Jahren die Welt in Schach. Wann ist ein Ende in Sicht? Laut Christian Drosten könnte sich die Pandemie schon bald in eine Endemie wandeln. Heißt: Sie kehrt stetig zurück, wie etwa eine Grippewell