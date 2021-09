Zwei Menschen in Bammental niedergestochen

Beamte der Spurensicherung bei der Arbeit in Bammental.

Julian Buchner/dpa

Bammental. Es passierte am frühen Morge: Ein 23-Jähriger soll bei einem Streit zwei Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Bammental nahe Heidelberg schwer verletzt haben. Die Polizei schoß den Verdächtigen an.

Bei einem Streit soll ein 23 Jahre alter Mann zwei Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Bammental nahe Heidelberg (Baden-Württemberg) durch Stiche schwer verletzt haben.Wie die Polizei mitteilte, schossen daraufhin alarmierte Beamte den mut