So verändert die Corona-Krise den Einkauf von Lebensmitteln

Während der Corona-Krise verändern einige Bürger ihr Kaufverhalten.

imago images/Manfred Segerer

Berlin. Die Corona-Pandemie verändert unser aller Leben – in nahezu allen Lebensbereichen. Auch das Verhalten beim Einkaufen hat sich angepasst. Das zeigen Ergebnisse einer umfangreichen Studie.

In der Corona-Krise haben die Menschen in Deutschland auch Lebensmittel häufiger online eingekauft. Das geht aus den Zahlen einer repräsentativen Umfrage im Auftrag des Digitalverbandes Bitkom hervor, die am Dienstag veröffentlicht wurde. D