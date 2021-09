"Climate Justice Now": Die Fridays for Future-Bewegung ist auch in Deutschland sehr präsent.

imago images/aal.photo

Washington. Deutschland befindet sich im Wahlkampfmodus. Ein Thema ist hier offenbar besonders präsent: der Klimawandel. Das ergab nun eine internationale Studie – mit beeindruckenden Zahlen.

Die Angst vor dem Klimawandel hat in Deutschland einer Umfrage zufolge in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. 37 Prozent der Befragten gaben an, dass sie sehr besorgt seien, dass der globale Klimawandel ihnen in Ihrem Leben einmal s