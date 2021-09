Viele Mitarbeiter eines New Yorker Krankenhauses reichten aufgrund der Impfpflicht ihre Kündigungen ein. (Symbolbild)

dpa/Marcus Santos

New York. Im US-Bundesstaat New York wurde eine Art Impfpflicht für Krankenhausangestellte eingeführt. Die Folge: Es kündigten so viele Mitarbeiter eines Krankenhauses, dass jetzt die Entbindungsstation schließen musste.

Vor allem im Gesundheitswesen sind Impfungen in der Corona-Pandemie wichtig. In Krankenhäusern, Arztpraxen und Co. kann sich der Virus unter ohnehin schon erkrankten Personen schnell und folgenreich verbreiten. Da verwundert es nicht, dass