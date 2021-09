Jan Böhmermann gibt dem „ZDF Magazin Royale“ Gesicht.

Christophe Gateau/dpa

Köln. Seit November 2020 läuft das „ZDF Magazin Royale“ im Hauptprogramm des Zweiten. Die Mischung aus Journalismus und Comedy ist der Fernsehpreis-Jury gleich zwei Preise wert.

Der Satiriker Jan Böhmermann (40) hat den Deutschen Fernsehpreis für seine Sendung „ZDF Magazin Royale“ gewonnen. Der Moderator wird in der Kategorie „Bestes Buch Unterhaltung“ mit der Auszeichnung gewürdigt, wie die Jury am Dienstag in Köl