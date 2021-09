Ein eineinhalb jähriges Kind starb bei einem Sturz aus dem vierten Stock – die Staatsanwaltschaft ermittelt.

Halle. Ein gerade einmal eineinhalb Jahre altes Kind ist bei einem Sturz aus dem vierten Stock in Halle gestorben. Die Staatsanwaltschaft prüft nun, ob die Mutter ihre Aufsichtspflicht verletzt hatte.

In Halle (Sachsen-Anhalt) ist ein eineinhalb Jahre altes Kind aus dem vierten Stock eines Wohnhauses in den Tod gestürzt. Das Kind sei am Sonntag im Stadtteil Trotha aus einem Fenster gefallen, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Hall