In Olsberg im Hochsauerlandkreis brannte ein Feuerwehrfahrzeug in der Halle.

Edgar Schmidt/Feuerwehr Olsberg/dpa

Oldenburg in Holstein. Sowohl im Sauerland als auch in Holstein müssen Feuerwehrleute in eigener Sache löschen: In ihren Feuerwachen brennt es, Ausrüstung wird stark beschädigt.

Gleich zweimal Alarm und hohe Schäden bei der Feuerwehr: Brände haben zwei Feuerwachen in Nord- und Westdeutschland schwer getroffen und mindestens 17 Fahrzeuge beschädigt.Ein Brand auf dem Gelände der Freiwilligen Feuerwehr im holsteinisch