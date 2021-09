Polizei ermittelt: Wurde massiver Stromausfall in Dresden absichtlich provoziert?

Stromausfall in Dresden: Experten untersuchen, ob die Panne absichtsvoll herbeigeführt wurde.

Tino Plunert/dpa

Dresden. 300.000 Dresdner Haushalte waren am Montag zeitweise ohne Strom. Nun ermittelt die Polizei, ob die Panne absichtsvoll herbeigeführt wurde.

Nach dem großflächigen Stromausfall in Dresden am Montag ermittelt die Polizei weiter zur genauen Ursache. Es sei noch unklar, ob der metallbeschichtete Ballon, der den Stromausfall vermutlich verursachte, gezielt gesteuert oder zufällig an