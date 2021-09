Prinz Andrew von Großbritannien. Der britische Prinz will die Zivilklage einer Frau anfechten, die ihm vorwirft, sie als Minderjährige missbraucht zu haben.

Neil Hall/PA Wire/dpa

New York. Seit langem gibt es Missbrauchsvorwürfe gegen Prinz Andrew, die dieser stets zurückwies. Jetzt aber gibt es eine offizielle Klage in New York. Andrews Anwälte stellen klar: Er will sich wehren.

Der britische Prinz Andrew (61) will die Zivilklage einer Frau anfechten, die ihm vorwirft, sie als Minderjährige missbraucht zu haben.Mehr zum ThemaBizarres Interview: Prinz Andrew weist Missbrauchsvorwürfe zurückLady Gaga: Ich wurde nach