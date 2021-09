Schwerste Zucchini in Deutschland: Was das Riesengemüse an Gewicht auf die Waage bringt.

dpa/Monika Skolimowska

Klaistow . Ein Hobbygärtner hat die schwerste Zucchini Deutschlands gezüchtet und damit den bisherigen Rekord gebrochen.

Eine Zwiebel so groß wie ein Kinderkopf, Rote Beete, riesig wie ein Medizinball und eine gigantische Zucchini: Auf dem Brandenburger Spargelhof in Klaistow wurden am Sonntag die schwersten Exemplare von gezüchteten Gemüsesorten gekürt.