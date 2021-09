Missbrauchsvorwürfe: Prinz Andrew will Zivilklage anfechten

Der britische Prinz Andrew will gegen die Zivilklage anfechten, die ihm Missbrauch vorwirft.

Neil Hall/PA Wire/dpa

New York. Prinz Andrew soll eine Minderjährige sexuell missbraucht haben, so die Anklage. Andrew selbst hatte das stets bestritten - und geht gegen die Klage vor.

Der britische Prinz Andrew (61) will die Zivilklage einer Frau anfechten, die ihm vorwirft, sie als Minderjährige missbraucht zu haben.Andrew wolle sowohl die Zuständigkeit des Gerichts in New York als auch die ordnungsgemäße Zustellung der