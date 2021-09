Mit Damenrad von Ungarn nach Italien? Mann strandet an dänischer Grenze



Symbolbild/dpa

Flensburg/Ellund. Da er weder Kartenmaterial noch Handy dabei hatte, hatte er sich offensichtlich „verfahren“. Er war seit vier Tagen unterwegs.

Am Samstagnachmittag wurde der Bundespolizei ein junger Mann am ehemaligen Grenzübergang in Ellund bei Flensburg übergeben. Er war offensichtlich mit dem Fahrrad auf der Autobahn unterwegs und wurde bei der Grenzkontrolle der dänischen Poli