Eeinjähriges weibliches Faultiers Feira, genannt Fe, das zusammen mit dem zweijährigen männlichen Faultier Moana, genannt Mo, nun im Zoo Edinburgh wohnt.

Rzss/PA Media/dpa

Edinburgh. Von Stuttgart nach Edinburgh: Das einjährige Faultier-Weibchen Feira ist von Deutschland nach Großbritannien umgezogen. Dort lebt sie jetzt mit ihrem Partner aus den Niederlanden zusammen.

Der Zoo in der schottischen Hauptstadt Edinburgh hat am Montag erstmals seine beiden neuen Faultiere der Öffentlichkeit präsentiert.Das ein Jahr alte Weibchen Feira (Fe) kam aus der Wilhelma in Stuttgart, ihr doppelt so alter Partner Moana