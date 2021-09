Kurioser Fund: Dieses tote Reh wurde in eine Warnweste gehüllt

Ein totes Reh liegt auf der Straße bei Fischbachtal-Niedernhausen in der Nähe von Darmstadt.

Polizei/Polizeipräsidium Südhessen/dpa

Fischbachtal. Bizarrer Anblick selbst für routinierte Polizisten: Auf einer Landstraße bei Darmstadt finden Beamte ein totes Reh – bekleidet mit einer Warnweste.

In der hessischen Gemeinde Fischbachtal-Niedernhausen bei Darmstadt haben Beamte ein totes und mit einer Warnweste bekleidetes Reh gefunden.Wie die Polizei in der Nacht zu Montag mitteilte, wurde am späten Sonntagabend ein auf der Straße li