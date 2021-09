Doja Cat bei den MTV Video Music Awards im New Yorker Barclays Center.

Evan Agostini/Invision via AP/dpa

New York. Mit Madonna als Überraschungs-Eröffnungsgast feiern die Stars in New York die MTV Video Music Awards und den 40. Geburtstag des US-Musiksenders. Die Gewinner des Abends sind aber wesentlich jünger.

Die „Queen of Pop“ höchstpersönlich sorgte für die Überraschung des Gala-Abends - und das schon gleich zu Beginn: „Willkommen bei den VMAs 2021“, rief die zuvor nicht angekündigte Madonna bei den MTV Video Music Awards in New York ins Publi