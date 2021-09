Madonna eröffnet MTV Video Music Awards in New York

Madonna erscheint bei den MTV Video Music Awards im Barclays Center

Charles Sykes/Invision via AP/dpa

New York. Überraschung in Brooklyn: Zum Auftakt der diesjährigen VMAs performt US-Ikone Madonna, stilecht in einem schwarzen Lack- und Leder-Outfit. Anwesend sind Stars von Lil Nas X bis Billie Eilish.

Mit einem Überraschungsauftritt hat die US-Sängerin Madonna die MTV Video Music Awards eröffnet.„Sie haben gesagt, wir würden nicht durchhalten - aber wir sind immer noch hier“, sagte die 63-Jährige - anscheinend an ihre Kritiker und die de