Kaum zu glauben: Ein Sechsjähriger überlebte den Absturz einer Seilbahn – als einziger Insasse. Nun wurde er nach Israel "entführt".

Vigili del Fuoco Firefighters/AP/dpa

Pavia. Der kleine Eitan ist der einzige Überlebende des Seilbahn-Unglücks vom Lago Maggiore. Am Montag hätte er wieder zu Schule gehen sollen. Doch am Wochenende wurde er vom Großvater heimlich nach Israel gebracht. Die Verwandten in Italien sind entsetzt.

Bei dem weltweit aufsehenerregenden Seilbahn-Unglück am Lago Maggiore verlor der kleine Eitan im Frühjahr seine beiden Eltern, den Bruder und zwei Urgroßeltern. Die Anteilnahme am schweren Schicksal des einzigen Überlebenden war g