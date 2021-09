Schrecksekunde: Günther Jauch stürzt in Live-Show

Günther Jauch stürzte in der RTL-Show "Denn sie wissen nicht, was passiert".

dpa/TVNow/Stefan Gregorowius

Köln. Schockmoment in der RTL-Show "Denn sie wissen nicht, was passiert": Moderator Günther nimmt eine Kurve zu scharf und stürzt.

Sein voller Einsatz wurde RTL-Moderator Günther Jauch in der Show "Denn sie wissen nicht, was passiert" fast zum Verhängnis. Gemeinsam mit Thomas Gottschalk und Barbara Schöneberger trat er gegen weitere Promis an. Lesen Sie auch: