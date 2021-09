Die Britin Emma Raducanu posiert vor dem Arthur-Ashe-Stadion mit der Meisterschaftstrophäe.

Elise Amendola/AP/dpa

New York. Emma Raducanu hat bei den US Open Tennis-Geschichte geschrieben. Sie ist die erste Qualifikantin, , die bei einem Grand-Slam-Turnier den Titel holt. Auch Queen Elizabeth II. ist beeindruckt.

Queen Elizabeth II. hat der erst 18 Jahre alten Tennisspielerin Emma Raducanu zum Sieg bei den US Open gratuliert.„Das ist ein beeindruckender Erfolg in einem so jungen Alter und ein Beleg für harte Arbeit und Einsatz“, schrieb das Oberhaup