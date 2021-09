Verharrendes Corona-Infektionsgeschehen in Deutschland

Das RKI zählt seit Beginn der Pandemie 4.077.640 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2.

Oliver Berg/dpa

Berlin. Vor einer Woche hatte die Sieben-Tage-Corona-Inzidenz bei 83,1 gelegen, seither hat sie sich nur wenig verändert. Auch die Zahl intensivmedizinisch behandelter Patienten steigt inzwischen nicht mehr so stark an.

Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Sonntag laut Robert Koch-Institut (RKI) bei 80,2 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner - und damit etwas niedriger als am Vortag (82,8). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages