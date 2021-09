Der junger Straußenvogel ist mittlerweile in einem Käfig im Krefelder Tierheim.

Alexander Forstreuter/dpa

Krefeld. Ein freilaufendes Straußenbaby ist im Krefelder Stadtwald entdeckt worden. Woher das Tier kommt, ist noch unklar. Die wichtigste Info ist aber, dass es in einem gesundheitlich guten Zustand ist.

Am Stadtwald in Krefeld haben zwei Passanten ein freilaufendes Straußenbaby entdeckt und eingefangen. Das Tier sei 1,40 Meter groß und zwischen vier und fünf Monaten alt, sagte der Sprecher des Tierheimes Krefeld.Die Passanten hatten am Fre