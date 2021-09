Eine Netzpython ist in einem Keller in Haldensleben gefunden worden.

Michael Deutschmann/Freiwillige Feuerwehr Haldensleben/dpa

Haldensleben. Sie lebt! Sieben Wochen nach der Flucht einer Würgeschlange in Haldensleben, ist der Netzpython wieder aufgetaucht.

Ein vor gut sieben Wochen in Sachsen-Anhalt ausgebüxter Netzpython ist in einem Keller gefunden worden.Eine Bewohnerin habe die Schlange am Freitagnachmittag in Haldensleben entdeckt, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Das Tier sei in einer