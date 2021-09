Die Polizei war am Freitagabend im Ruhrgebiet an mehreren Orten wegen Ermittlungen zur Drogenkriminalität im Einsatz.

Friso Gentsch/dpa

Duisburg. Ein Hubschrauber, Wohnungsdurchsuchungen und größere Mengen Betäubungsmittel: Die Polizei hat im Ruhrgebiet acht Menschen im Zusammenhang mit Rauschgiftkriminalität festgenommen.

Bei einem spektakulären Einsatz gegen Rauschgiftkriminalität haben Spezialeinheiten der Polizei am Freitagabend insgesamt acht Personen im Ruhrgebiet festgenommen. In Duisburg seien sechs Personen festgenommen worden und zwei weitere in Ess