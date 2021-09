„Mysteriöse Kisten“ an Brasiliens Küste

Ein angespülter Ballen am Strand.

---/Limpurb/dpa

Aracaju. Seit 2018 werden an der Küste im brasilianischen Nordosten immer wieder geheimnisvolle Kisten angespült, zuletzt mehr als 350 in rund einem Monat. Woher stammen sie?

„Mysteriöse Kisten“ haben die Brasilianer das geheimnisvolle Strandgut genannt, das zuletzt wieder in großen Mengen an den Stränden des Nordostens aufgetaucht ist. Angespült vom Meer, bleibt es im Sand liegen.„Immer wieder kommen welche an,