Dänemark feiert das Ende der Corona-Pandemie: Bei bestimmten Großveranstaltungen muss kein Corona-Pass mehr vorgezeigt werden.

dpa/Bernadette Olderdissen

Kopenhagen. Dank einer hohen Impfquote fallen in Dänemark die letzten Corona-Beschränkungen. Angesicht der kompletten Öffnung sind einige aber auch skeptisch.

In Dänemark sind die letzten in der Pandemie eingeführten Corona-Beschränkungen aufgehoben worden. Seit Freitag muss man auch bei bestimmten Großveranstaltungen mit mehr als 2000 Zuschauern wie Spielen in der obersten dänischen Fußballliga