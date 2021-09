Morgennebel liegt über den Feldern in Bayern.

Angelika Warmuth/dpa

Offenbach am Main. Wie wird das Wetter am Wochenende? Das Hoch „Hermeline“ zieht sich nach Nordosteuropa zurück, ihr folgt das Tief „Quillan“, das etwas kühleres Wetter bringt.

Wechselhaftes und etwas kühleres Wetter scheint dem Spätsommer in Deutschland ein Ende zu setzen - oder ist es nur eine Pause?Wie der Deutsche Wetterdienst am Freitag in Offenbach mitteilte, zieht sich am Wochenende das Hoch „Hermeline“ nac