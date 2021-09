Bäume brennen in der Nähe von Estepona.

Estepona. Trockenheit, Hitze und starke Winde erschweren im Süden Spaniens die Löscharbeiten bei einem Waldbrand. Rund 200 Feuerwehrleute sind im Einsatz, während mehr als 900 Menschen in Sicherheit gebracht wurden.

Ein Brand hat an der Costa del Sol im Süden Spaniens in weniger als 24 Stunden knapp 2200 Hektar Wald zerstört - eine Fläche, die mehr als 3000 Fußballfeldern entspricht.Wegen der seit Mittwochabend am Fuße der Bergkette Sierra Bermeja unwe